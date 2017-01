SYLVIA aruncă BOMBA: "AM o RELAŢIE de DOI ANI şi NU NE ŞTIE NIMENI!"

SYLVIA aruncă BOMBA: "AM o RELAȚIE de DOI ANI și NU NE ȘTIE NIMENI!"

Ştire online publicată Vineri, 01 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Sylvia a avut parte de un divorț cu tam-tam de Andrei de la trupa Alb-Negru. Acum, vedeta a mărturisit că are o relație amoroasă de doi ani, însă nu știe nimeni despre asta.La emisiunea "Răi da' buni", de la Antena Stars, vedeta a vorbit despre căsnicia ei, dar a și dezvăluit că, deși nu se știe acest lucru, este implicată într-o nouă relație amoroasă de doi ani."Fiecare poveste este diferită și cred că trebuie să găsești în sinea ta niște explicații. Trebuie să te împaci cu tine și realizezi că dacă nu te ajuți tu pe tine, atunci nimeni nu te va ajuta. Răspunsul este în fiecare în parte. Eu nu mi-am spus partea de poveste pentru că nu este genul meu. Eu am luat toată vina asupra mea.Când doi oameni ajung la divorț, atunci problema este undeva la mijloc. Eu nu zbor din floare în floare și am avut relații stabile. Am o relație de doi ani și nu ne știe nimeni pentru că el nu este persoană publică", a mărturisit Sylvia, scrie libertatea.ro.