Susan Boyle, „o alegere minunată” pentru „James Bond”

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața scoțiană, devenită celebră la începutul acestui an după ce a ajuns în finala concursului „Britain’s Got Talent”, s-a declarat încântată de posibilitatea de a înregistra tema muzicală a următorului film din seria „James Bond”, relatează femalefirst.co.uk. Următorul film din această franciză de succes îl are pe afiș pe Daniel Craig și urmează să fie lansat în 2011. Monty Norman, compozitorul temelor muzicale ale filmelor din această serie, consideră că Susan Boyle ar fi „o alegere minunată”. „Ei (producătorii - n.r.) se gândesc serios la această posibilitate, deoarece are vocea potrivită pentru acest proiect”, a spus Monty Norman. Lee Pfeiffer, coautor al cărții „The Essential James Bond”, a folosit termeni elogioși atunci când a vorbit despre Susan Boyle, pe care a descris-o drept „o cântăreață care te face să te gândești la acea perioadă de glorie, când cântărețe precum Shirley Bassey erau invitate să cânte”. Multe nume mari din industria muzicală au înregistrat temele muzicale ale filmelor „Bond”, printre acestea numărându-se Shirley Bassey, Paul McCartney, Madonna, Duran Duran, Tina Turner și Sheryl Crow. Susan Boyle, în vârstă de 48 de ani, a „zguduit” în acest an topurile muzicale internaționale, albumul ei de debut „I Dreamed a Dream” ajungând pe primele poziții. Acest LP s-a vândut în peste 411.000 de copii în Marea Britanie, în prima săptămână de la lansare, și în peste două milioane de copii pe plan internațional, devenind albumul de debut cu cele mai rapide vânzări din toate timpurile, lansat de o cântăreață.