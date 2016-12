Surorile de la Bambi vor să rămână însărcinate în acelaşi timp

Surorile de la Bambi vor să rămână însărcinate în același timp

Ştire online publicată Joi, 21 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Raluca și Denisa Tănase, su-rorile din trupa Bambi, vor să devină mame în aceeași perioadă.Deși Raluca este căsătorită și are liber la făcut copii, bruneta mai are de așteptat. Sora sa, Denisa, este însă singură și în căutarea sufletului pereche.„Noi am spus că vrem să rămânem însărcinate în același timp. Nu de alta, dar vrem să luăm amândouă pauză în aceeași perioadă. Eu îmi doresc două fetițe și am deja numele stabilite. Una se va numi Maria, pentru că mi se pare un nume foarte frumos, iar cealaltă Miriam”, a spus Denisa, în emisiunea „Cancan TV”, de la Kanal D.„Eu îmi doresc o fetiță și un băiat. Fetița va purta numele Celine, iar băiatul Rami. Acum să mă ajute Dumnezeu să îi am”, a spus Raluca.