Surorile Bambi se despart după 15 ani de carieră!

Ştire online publicată Vineri, 17 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Denisa și Raluca Tănase, cele două surori din trupa Bambi, aleg drumuri separate în carieră, după 15 ani de activitate.Ele au mărturisit că nu nu vor renunța definitiv la proiectul ”Bambi”, însă vor lansa și piese separat.”De când am fost la emisiunea Te cunosc de undeva, ne-am dat seama de foarte multe lucruri. Din punct de vedere muzical am început să gândim diferit. Astfel, am decis să scoatem și piese separat. Eu cânt și hip-hop, iar sora mea e disperată după muzica populară. Nu o să renunțăm la proiectul Bambi, dar e bine să scoatem și ceva separat”, a declarat Denisa, , la emisiunea ”Răi da' buni”, de la Antena Stars, scrie libertatea.ro.