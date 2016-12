Suri Cruise se integrează în absolutul scientologic

Luni, 13 Aprilie 2009

Suri Cruise, fiica actorilor Tom Cruise și Katie Holmes, urmează să frecventeze cursurile școlii de scientologie din Los Angeles, unde va merge cinci zile pe săptămână, după ce va împlini vârsta de trei ani, săptămâna viitoare. Familia Cruise a decis ca fiica lor să urmeze cu regularitate cursurile școlii de scientologie New Village Academy, din Los Angeles, înființată în 2008 de bunul prieten al lui Tom Cruise, renumitul actor american Will Smith. Toți profesorii din această școală sunt membri ai cultului scientologic, iar „cursul de tehnologie” este unul dintre cele mai importante din materiile studiate. New Village Academy este foarte strictă în privința nutriției, impunând elevilor o dietă organică, săracă în carbohidrați, sodiu și zahăr. O sursă apropiată cuplului de actori a declarat că actrița Katie Holmes este „în mod justificat puțin cam îngrijorată referitor la această despărțire de Suri”. Katie Holmes, în vârstă de 30 de ani, a terminat recent o dietă extrem de severă, pentru a putea să se concentreze, potrivit aceleiași surse, asupra conceperii celui de-al doilea ei copil. Această dietă constă în băuturi pe bază de plante și o procedură de purificare a organismului pentru a elimina substanțele toxice. Presa internațională a scris recent că actorii Tom Cruise și Katie Holmes doresc ca fiica lor, Suri, care va împlini trei ani pe 18 aprilie, să beneficieze de o foarte bună educație și cheltuiesc sume colosale pe cursurile ei de limbi străine, dans și alte forme de artă.