"Sunt mândru să fiu homosexual. E un dar de la Dumnezeu"

Ştire online publicată Vineri, 31 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tim Cook, CEO-ul celebrei companii Apple după moartea vizionarului Steve Jobs, a șocat, astăzi, întreaga lume, după ce a recunoscut într-un material pe care l-a scris în revista Newsweek, că este homosexual și este mândru de orientarea sa sexuală."Am fost mereu deschis cu mulți oameni atunci când am vorbit despre orientarea mea sexuală. Sunt mulți colegi de la Apple care știu deja că sunt homosexual, și nu mi se pare că aș fi fost vreodată tratat diferit din acest motiv. Sigur, eu am avut norocul să lucrez la o companie care apreciază creativitatea și inovația și știe că aceste calități pot apărea numai atunci când accepți diferențele oamenilor. Nu toată lumea e însă la fel de norocoasă. Chiar dacă nu am negat niciodată că sunt homosexual, nici nu mi-am anunțat-o public, până acum. Așa că vreau să clarific acum: sunt mândru să fiu gay și cred că homosexualitatea mea este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeu mi le-a dat", scrie Tim Cook, în revista Newsweek.