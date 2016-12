Sunt mame manechine! Cum au reuşit vedete să-şi recapete forma fizică după ce au născut

Sunt mame manechine! Cum au reușit vedete să-și recapete forma fizică după ce au născut

Ştire online publicată Luni, 06 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cum se face că la doar câteva săptămâni după ce nasc, vedetele noastre pozează sexy prin reviste? Libertatea.ro a stat de vorbă cu ele:Carmen Brumă a întrerupt sportul foarte puțin în timpul sarcinii, exact înainte să nască, și a reluat mișcarea din a șasea zi după ce l-a adus pe lume pe Vlăduț.A făcut exerciții aproape zilnic, acasă sau în parc, în timp ce-și plimba băiețelul. În ce privește dieta, a consumat multe fructe, legume și semințe, dar și carne, iaurt sau ouă. Dulciurile și-au găsit locul în alimenția ei o singură dată pe săptămână.Antonia e atipică: dacă multe mămici celebre dau credit în primul rând dietei și sportului pentru slăbirea în timp record, ea pune recăpătarea siluetei pe seama consumului nervos.“Mi-am revenit mult mai repede decât la prima sarcină. Mănânc moderat și m-am apucat de sport. Dar am slăbit și de la foarte mult stres”, a declarat ea pentru Libertatea.Soția lui Connect-R a dat jos mare parte din cele 20 de kilograme acumulate cât era gravidă prin sport și o dietă echilibrată. A recunoscut însă pentru Libertatea că a avut și perioade când s-a înfometat.Una dintre acestea a fost înaintea concertului ce a marcat revenirea sa pe scenă: “Mai aveam de dat jos două kilograme, m-am chinuit cu ele ceva timp și câteva zile m-am cam înfometat, sincer. Am avut doar o masă pe zi”.Soția fostului internațional Cristi Chivu a trecut deja prin două nașteri și plănuiește o a treia. Și-a păstrat proporțiile, deși este o gurmandă incurabilă. Secretul ei nu este vreo dietă, ci o antrenoare neiertătoare.“Cu mâncatul, din păcate, stau prost, pentru că sunt pofticioasă! Încerc să mănânc sănătos, atât. În schimb, merg la sală de trei-patru ori pe săptămână și am o antrenoare «spirt»! Mă omoară! Zici că merg la sala de tortură, nu alta! Singură nu cred că aș fi în stare... Restricțiile alimentare sunt simple: fără prăjeli și încerc să mă abțin la dulciuri. Regim nu pot să țin, că leșin pe stradă. Prefer să mănânc și să fac sport”, ne-a mărturisit Adelina.Articolul integral pe www.libertatea.ro