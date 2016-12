"Sunt dereglată pentru că nu fac sex"

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Manechin și componentă a trupei proaspăt botezate Baby Love, Simona Trașcă spune că are probleme de sănătate, din cauza unei vieți sexuale precare.Blonda, cunoscută și ca Pamela de România, a mărturisit că a fost la medicul ginecolog pentru o serie de controale și analize de rutină, iar rezultatul a fost unul mai... deosebit: Simona trebuie să facă mai mult sex.„Mi-a spus medicul că sunt foarte dereglată pentru că nu am o viață sexuală normală. Sunt tânără și se pare că nu-mi face bine atâta lipsă”, a spus Simona, care nu a precizat ce are de gând să facă în această privință. Se pare că, după ce a declarat în urmă cu doar câteva zile că nu mai vrea iubit până la începutul anului viitor, când îl așteaptă pe Jeremih, Pamela trebuie să se reorienteze pentru a nu-și pune în pericol sănătatea, scrie libertatea.ro