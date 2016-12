Aurelian Temișan:

"Sunt bărbatul după care suspinau gospodinele în anii 90"

Apreciat de unii pentru discreția cu care își ocrotește familia, la fel ca și soția lui, actrița Monica Davidescu, solistul Aurelian Temișan încearcă în această toamnă să arate publicului român că mai are ceva de spus în muzica ușoară.În zi sfântă, pe 8 noiembrie, la Sala Palatului din București, a luat startul turneul național „Mă cunoști de undeva”, cu care Aurelian Temișan va ajunge și în Constanța, pe 19 noiembrie, la Casa de Cultură, alături de orchestra „The Funk Society”, compusă din 11 muzicieni profesioniști, dintre care trei interprete de backing vocals.În vară, artistul dădea o declarație impresionant de sinceră unei reviste de tiraj național, prin care dovedea că nu este un arivist: „Altor artiști anonimatul le-a luat mințile complet. Au devenit dintr-odată abordabili, au început să umble prin localuri ieftine. Eu am rămas același bărbat după care suspinau gospodinele în anii 90. N-o să uit niciodată că am plecat de sus. Încă îi mai sun pe prietenii mei din acea perioadă, încerc să le dau senzația că timpul nu a schimbat nimic. Vorbesc zilnic cu Loredana Groza, cu Stela Popescu, cu Bănică Junior, chiar dacă ei au rămas celebri și eu am devenit peste noapte un anonim. E adevărat, de multe ori nu-mi răspund la telefon, dar îi înțeleg. Probabil că anonimatul meu îi intimidează. Eu încerc totuși să le transmit că am rămas același, iar faptul că acum nu mă mai recunoaște lumea pe stradă nu m-a schimbat deloc”.v v vAurelian Temișan s-a lansat la Festivalul Mamaia în 1989, când a obținut Premiul Tinereții, în anul 2010, a fost prezentatorul festivalului, iar anul acesta, interpretarea, la secțiunea Creație, a melodiei „Cântec de dragoste” i-a adus premiul III autorului Valentin Rotari.„Pentru mine, Festivalul Mamaia înseamnă în primul rând tradiție, în al doilea rând bucuria de a urca pe scenă indiferent de locul unde se ține. Festivalul Mamaia este unul în care am prezentat colegi, foarte mulți talentați, atât din generația mea, cât și din generațiile anterioare”, spune artistul.Aurelian Temișan face parte din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”, show tv care l-a inspirat pe artist în alegerea titlului pentru turneul său.Cu toate că în ultima perioadă nu a mai venit în întâmpinarea fanilor cu niciun album nou, el va urca pe scenă și va oferi publicului un show 100% live, promițând că publicul va face parte din spectacol. Un autentic „entertainment show”, realizat într-un mod dinamic și interactiv cu spectatorii, ce va genera o experiență nouă, unică, ce va fi cu siguranță extrem de apreciată de public. Aurelian va aborda, alături de orchestra „The Funk Society”, piese legendare din repertoriul internațional și național cu timbrul său unic, însă va completa regalul muzical cu elemente de divertisment ce vor crea o stare de bine extraordinară pentru cei prezenți.