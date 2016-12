Până unde s-a ajuns!?!

Suicid transmis la tv

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Momentul în care un profesor universitar pensionat și foarte bolnav și-a pus capăt zilelor, printr-un suicid asistat, va fi difuzat de o televiziune britanică în această seară. Cum era de așteptat, difuzarea documentarului a stârnit aprigi controverse. Este vorba despre trecerea în neființă a lui Craig Ewert, în vârstă de 59 de ani, asistat de un reprezentant al Companiei elvețiene de eutanasie Dignitas și de soția acestuia. D-na Ewert a încercat să explice de ce ea crede că lumea întreagă ar trebui să vadă moartea soțului ei. „Filmul este un tribut extraordinar adus soțului meu. Nu am absolut niciun regret că am fost de acord ca aparatul de filmat să meargă. Asta ne-am dorit amândoi. Dacă acest film îi va face pe oameni să vorbească despre moarte și să se gândească la ea, asta este tot ce ne-am dorit eu și Craig. Filmul examinează procesul morții. Craig a vrut să transmită mesajul că moartea nu este ceva înspăimântător”, a explicat d-na Ewert. Moartea lui Craig Ewert va fi primul suicid asistat difuzat de o televiziune britanică și a stârnit dintre cele mai crunte temeri. Una dintre acestea este că „va submina dreptul oamenilor la viață și va proslăvi suicidul”. Craig a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică cu cinci luni înainte de moartea sa. Această boală se manifestă prin distrugerea neuronilor motorii, făcând imposibilă mișcarea, vorbitul, mâncatul, înghițitul, o boală care progresează lent și este fatală. Înregistrarea momentului sinuciderii a fost filmată de regizorul canadian de documentare John Zaritsky, care are și un premiu Oscar la activ. „Acesta a fost poate cel mai dificil moment din cariera mea: să filmez un om cum moare, după ce l-am urmărit patru zile. Craig a fost eroul acestui film”, a declarat regizorul. Dar Dominica Roberts de la Alianța Pro-Viață a explicat: „Este trist și periculos să arăți așa ceva la televizor. Este trist pentru că orice sinucidere este tristă și este periculos pentru că poate avea un efect de copiere a gestului. Scopul legii este să protejeze oamenii vulnerabili”. Legea precizată în acest citat este legea din 1961, care nu mai considera tentativa de suicid o crimă, dar prevedea o penintență de până la 14 ani celor care o asistă.