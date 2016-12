Suferă, dar ţine capul sus: "N-am s-o accept ca o zi tristă"

Suferă, dar ține capul sus: "N-am s-o accept ca o zi tristă"

Ştire online publicată Marţi, 13 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Celia și-a iubit tatăl foarte mult, iar acum, deși el nu mai este, cântăreața nu uită să marcheze ziua de naștere a tatălui. Artista a povestit, pe pagina sa de Facebook, că 11 mai a fost mereu o zi specială și că a avut parte de un tată minunat. Cu toate că el a murit, artista a mărturisit că el trăiește prin ea și că îl va iubi întotdeauna."11 mai a fost toata viata mea o zi specială ... O zi fericita, ziua tatălui meu! Chiar daca nu mai esti lângă noi, esti parte din noi, trăiești prin noi, esti inca aici in inima mea si vei trai pentru totdeauna... Iar ziua aceasta in care tu te-ai nascut n-am s-o accept ca o zi trista... E ziua in care ai venit pe lume si odata cu asta am primit șansa de a avea cel mai minunat tata in viata mea, timp de 27 ani te-am avut si a fost o binecuvântare, ai fost eroul meu iar azi trăiești prin mine, esti parte din mine! Te iubim neîncetat!", a scris Celia pe contul său de Facebook, scrie click.ro.