SUA / Lansarea „The Interview”, un succes. Scandalul din jurul filmului i-a făcut curioși pe americani

Ştire online publicată Vineri, 26 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul The Interview, în care este descrisă asasinarea liderului nord coreean Kim Jong Un, a fost difuzat în peste 300 de cinematografe din Statele Unite. Mii de americani au stat la coadă pentru a vedea producția care a cauzat un scandal internațional. Până acum, Coreea de Nord nu a comentat decizia de difuzare a peliculei, dar o reacție a venit din partea Rusiei, care a luat apărarea aliaților săi comuniști de la Phenian, potrivit Digi24.ro.Cinematografele care au decis să înfrunte riscul unui atac nord-coreean și să difuzeze filmul The Interview au avut de câștigat: sălile au fost pline până la refuz. Mulți spectatori au spus că au venit doar din curiozitate, dar și pentru a apăra libertatea de exprimare.„Este unul dintre cele mai dezbătute filme pe internet și chiar am vrut să văd despre ce e toată tevatura”, a spus unul dintre spectatori.„Îmi dau seama de ce unii au spus că este foarte insultător, dar este doar comedie, așa că mi-a plăcut”, a adăugat un altul.Sony Pictures a distribuit filmul și pe internet, dar doar în Statele Unite. Până acum, Coreea de Nord nu a avut nici o reacție la decizia companiei americane de a lansa filmul, dar în schimb, critici au venit de la Moscova.„În principiu, ideea acestui film a fost atât de agresivă și scandaloasă încât reacția Coreei de Nord și a altora este de înțeles”, a spus Alexander Lukașevici, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe.The Interview prezintă povestea a doi jurnaliști care au fost angajați să-l asasineze pe liderul nord-coreean Kim Jong-un. Regimul de la Phenian a considerat filmul un act de război. Pentru a opri lansarea producției, hackerii nord-coreeni au spart serverele Sony.Inițial, compania americană a decis să anuleze lansarea, deoarece marile lanțuri de cinematografe și-au retras sprijinul. Dar tot scandalul a atras atenția a mulți oameni, de pe toată planeta. Drept dovadă, The Interview a devenit rapid unul dintre cele mai piratate filme de pe internet.