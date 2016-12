Steven Spielberg, dat în judecată pentru un potenţial plagiat

Steven Spielberg, dat în judecată pentru un potențial plagiat

Miercuri, 10 Septembrie 2008

Steven Spielberg și mai multe studiouri mari de film de la Hollywood ar fi folosit scenariul filmului „În spatele ferestrei/ Rear Window” (1954), de Alfred Hitchcock, la realizarea peliculei de anul trecut, „Suspiciunea/ Disturbia”, potrivit unui dosar înaintat, luni, Curții Federale din Manhattan. Companiile de producție Dreamworks, Viacom Inc. și Universal Pictures sunt acuzate de încălcarea drepturilor de autor și nerespectarea contractului, deoarece au realizat pelicula „Suspiciunea” fără a cere permisiunea posesorilor drepturilor de autor, se mai specifică în dosar. Steven Speilberg, unul dintre fondatorii Dreamworks, este de asemenea citat în proces. Filmul „Suspiciunea” a avut încasări de 80 de milioane de dolari în cinematografele din Statele Unite. Potrivit dosarului, înaintat Curții Federale de către Sheldon Abend Revocable Trust, filmul din 1954 al lui Hitchcock a fost inspirat din nuvela lui Cornell Woolrich, „Murder from a Fixed Viewpoint”. Hitchcock și actorul James Stewart au obținut drepturile de ecranizare a nuvelei în 1953, și, potrivit reclamanților, Dreamworks ar fi trebuit să facă același lucru: „Ceea ce acuzații ar fi trebuit să facă în mod deschis, legal și legitim, au făcut în mod ascuns, fără a plăti drepturile pentru nuvela «Rear Window»”, mai este specificat în dosar. Purtătorul de cuvânt al lui Spielberg a refuzat să comenteze, iar reprezentanții Viacom Inc. și NBC Universal nu au putut fi contactați. Potrivit dosarului, filmul „Suspiciunea” și nuvela „Rear Window” sunt „în esență, același lucru”. Ambele spun povestea unui bărbat care, în timp ce se uită pe fereastră, este martorul unor întâmplări stranii în casa vecinului său. Potrivit reclamanților, protagoniștii ambelor povești se comportă în același mod, interacționează cu personaje asemănătoare și povestea se termină în același fel. În cronicile despre „Suspiciunea”, New York Times a numit pelicula „o variantă adolescentină a filmului «În spatele ferestrei»” iar The Toronto Star a numit pelicula „un plagiat inteligent”.