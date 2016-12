Stela Popescu şi-a făcut singură casă pe malul mării

Stela Popescu și-a făcut singură casă pe malul mării

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 21 decembrie a împlinit 75 de ani. Da, da, este uluitor de plină de viață, iar ultima știre despre celebra actriță, apărută vineri în mass media, este legată de impresionanta colecție de pantofi pe care o deține și care numără nu mai puțin de 3.000 de perechi. Stela Popescu ar trebui să fie un cuvânt în dicționarul limbii române și să însemne poftă de viață, hohote de râs, vivacitate. Numele ei ar trebui să fie sinonim și cu „ordine” sau „meticulozitate”, pentru că marea actriță are un mic obicei de care nu se dezice nici măcar când stă la hotel: mai mută scaunele, mai aranjează camera, astfel încât totul în jurul ei să fie frumos și la locul lui! - Aveți un program deosebit de încărcat, mai aveți timp și pentru vacanțe? - Nu prea, dar noi, artiștii, reușim mai întotdeauna să ne facem dintr-un turneu sau o plecare și o mică vacanță, pentru că de obicei ai ce să vezi, să vizitezi, să fotografiezi și să revezi cu ochii minții mai târziu. Îmbinăm bine plăcutul cu utilul din punctul ăsta de vedere. - Povestiți-ne despre mica oază de liniște, casa dvs. de la 2 Mai... - Nici acolo nu este liniște, totdeauna este cineva la mine, dar vreau să vă spun că la căsuța de la 2 Mai, când stai pe terasă, noaptea, și vezi lucirea aia de ar-gint în față, nu există plăcere mai mare... Eu nu merg la plajă, nu sunt iubitoare de soare, dar se întâmplă ceva acolo, e un miracol... Nu toată lumea are aceeași senzație legată de mare, nu toți oamenii iubesc marea, după zece zile îi vezi că pleacă obosiți și plictisiți - în schimb eu mă simt extraordinar... Căsuța aia eu am făcut-o, eu am desenat-o, am făcut ce-am vrut acolo, poate că și din cauza asta mi-e așa de dragă, poate că și din cauza că soțul meu adoră marea. Acum ceva timp am filmat vara la o telenovelă și am făcut în fiecare weekend naveta acolo. Am suferit cumplit în anul ăla când eu, an de an, eram obișnuită să stau câte o lună și jumătate la 2 Mai și să mă simt ca în al nouălea cer. - Ați călătorit aproape în toată lumea. Unde vă doriți să mai ajungeți? - N-am ajuns în Japonia și în China, iar în China chiar mi-am propus să ajung cât de curând, să fac o excursie în țara aia minunată. Pe de altă parte, am văzut multe țări frumoase și importante, am avut șansa să fiu implicată în proiecte care s-au desfășurat în 26 de mari capitale ale lumii, iar asta mi-a împlinit și setea de călătorie. - Ați vorbit despre 2 Mai cu atâta drag și melancolie. Există un loc pe care l-ați vizitat și ați spus „aici mi-ar fi plăcut să trăiesc”? - Da, deși e periculos, în Africa de Sud. - În ce proiecte sunteți implicată în următoarea perioadă? - În multe proiecte. Lucrez pentru postul „Acasă” la telenovela „Iubire și onoare” și am scos acum câteva zile premiera „Aplauze, aplauze”, care omagiază 30 de ani de activitate împreună cu Alexandru Arșinel, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. În rest, am filmat pentru programele de Revelion, lucrez la Opera Comică pentru Copii, apoi am colaborarea de la revista „Taifasuri”, unde am pagina mea săptămânală - după cum vedeți, viața mea profesi-onală este foarte plină.