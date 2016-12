Ștefan Stan recunoaște că a înșelat-o pe Mantea!

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ștefan Stan a recunoscut faptul că a greșit față de cea care trebuia să-i devină soție anul acesta, Andreea Mantea. Într-o discuție telefonică, solistul ne-a declarat faptul că are ce să-și reproșeze în relația cu vedeta de televiziune de la Kanal D.”Am greșit, am greșit enorm, am făcut o mare prostie”...”A aflat că am fost cu cineva. O iubesc enorm și nu vreau să o rănesc. Recunosc că am greșit. Nu o să spun niciodată nimic rău despre Andreea, pentru că țin la ea prea mult. Eu nu o să vin la televizor, pe la emisiuni să o bălăcăresc, cum fac alții”, a spus câștigătorul primei ediții a emisiunii ”Vocea României”, citat de libertatea.ro.Întrebat dacă mai există șanse de împăcare, cântărețul a răspuns: ”Eu încă o iubesc, dar nu cred că mai sunt șanse de împăcare”.