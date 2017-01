Spice Girls trezesc dispute între televiziuni

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Două din cele mai mari rețele de televiziune din Marea Britanie, ITV și BBC, se bat pentru celebra trupă de fete din anii '90. Ambele rețele își doresc cu ardoare să le aducă pe cele cinci la spectacolele de divertisment din serile de sâmbătă. Cotidianul britanic „Daily Mirror" scrie că producătorii emisiunii X Factor de pe ITV și cei ai programului Strictly Come Dancing de pe BBC fac tot posibilul să convingă recent reformata supertrupă să apară în direct. Deocamdată, Spice Girls nu au promis nimic, însă câștig de cauza ar putea avea BBC, întrucât Emma Bunton este una din vedetele celei mai recente serii a programului, iar colega sa Melanie B participă și în prezent la versiunea americană a lui „strictly come dancing". Cât despre rivalitatea dintre cele două emisiuni, „Daily Mirror" scrie că lupta a ajuns atât de dură, încât ar fi imposibil ca fetele să poată apărea în ambele programe.