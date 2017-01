Spectacol de dans contemporan care prezintă viaţa lui Britney

Spectacol de dans contemporan care prezintă viața lui Britney

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Suișurile și coborâșurile din viața cântăreței de pop Britney Spears, care fac deja deliciul tabloidelor britanice, stau la baza unui spectacol pus în scenă la Londra de o binecunoscută companie britanică de dans contemporan. Rambert Dance Company a conceput un spectacol care prezintă viața tulbure a cântăreței americane în vârstă de 26 de ani, intitulat „Meltdown” („Degringoladă“). Creatorii au inclus în spectacol momente celebre din viața lui Britney Spears, precum cel în care s-a ras pe cap, fiind vizibil în timpul unei crize de depresie, sau cel în care se ceartă cu paparazzi. În ultimul episod al unei șaga foarte mediatizate, Britney Spears a fost transportată la spital, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a doua oară într-o lună, pentru a fi supusă unei evaluări psihiatrice, potrivit presei americane. Coregraful Hubert Essakow spune că, așa cum se întâmplă cu multe alte persoane, în urmă cu un an a început să fie pasionat de problemele starului, astfel luând naștere ideea spectacolului de balet. „Sunt de părere că este o mare tragedie a timpurilor moderne, este reversul succesului. Am văzut o persoană care avea atât de mari speranțe, adorată de milioane de persoane, luând-o pe calea greșită“, a declarat acesta pentru postul BBC. „M-am gândit că este o poveste interesantă și am încercat să o traduc în dans“, a adăugat acesta. Într-un fragment din spectacol, Britney, care poartă o bluză mulată roz, ciorapi de plasă, un pantalon scurt negru și o pălărie roz, se dezlănțuie ca în spectacolele sale pop, apoi abordează o coregrafie clasică, dansând printre persoane îmbrăcate în negru, amenințătoare, reprezentând paparazzi. Ea este apoi dusă pe brațe de dansatori îmbrăcați în alb, sugerând medicii. Muzica este compusă de Richard Thomas, care a mai colaborat la un alt spectacol nonconformist, „Jerry Springer - The Opera”, o comedie muzicală bazată pe un talk show controversat american. Spectacolul „Meltdown” va fi prezentat vineri, la Southbank Centre, Londra.