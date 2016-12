"Soţul mi-a tăiat tot elanul!"

"Soțul mi-a tăiat tot elanul!"

Ştire online publicată Miercuri, 05 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sanda Ladoși, o prezență din ce în ce mai rară pe micile ecrane, a fost invitată la emisiunea ”Agentul VIP”, de la Antena Stars, unde a făcut dezvăluiri despre viața sa personală.”Mi-am dorit de la 20 de ani să am copil. Copiii au venit târziu, mult mai târziu. M-am luptat să îi am. N-am pierdut nimic din creșterea lor”, a declarat Sanda Ladoși.”Am vorbit cu soțul meu, care mi-a spus că nu este problemă cu făcutul (n.r. de copii), ci cu cine ni-i crește. M-am gândit și la al treilea copil, dar soțul meu mi-a tăiat elanul”, a mai spus vedeta.Cântăreața a mărturisit că este foarte dedicată celor doi cpopii pe care îi are cu soțul ei, Ștefan Tache, cel care, nu de mult, a fost arestat sub acuzația de spălare de bani și evaziune fiscală.