Soţul Andreei Marin, în post negru

Soțul Andreei Marin, în post negru

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În această perioadă are loc Ramadanul, cea mai mare sărbătoare musulmană din an, când, aproximativ 30 de zile, adulții postesc abținându- se de la hrană, băutură și relații sexuale de la răsăritul soarelui până la apus. Deși s-a mutat în România, și turcul Ozturk respectă această tradiție, iar Andreea nu se supără.“Vin la muncă fără nici o problemă, m-am obișnuit, după cum vedeți nu am nici apă, nici mâncare pe birou, este abia ora 14.00, mai am de așteptat până la 21.00 ” , a spus Ozturk Tuncay, citat de libertatea.ro.