Soţia lui Will Smith s-a dezbrăcat pentru Salma Hayek

Soția lui Will Smith s-a dezbrăcat pentru Salma Hayek

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Jada Pinkett Smith a acceptat să apară goală într-un videoclip muzical, produs într-o campanie sprijinită de actrița Salma Hayek.„Nici nu pot să vă spun de câte ori mi s-a cerut să mă dezbrac complet într-un film, dar n-am acceptat niciodată. A fost suficient ca Salma să îmi ceară asta o singură dată, și am făcut-o imediat. Fără discuții. Asta arată cât de multă încredere am în ea și cât de mult o ador. Mi-a spus: «Vreau să fii curajoasă! Aceasta este puterea pe care ei vor să ne-o fure - trebuie să o arăți în clip». Pasiunea ei a fost contagioasă. De fiecare dată când mă întâlnesc cu ea, are ceva să îmi ofere”, a declarat Jada Pinkett Smith pentru revista „More”. În videoclipul „Nada Se Compara”, actrița de culoare cântă și se contorsionează, complet goală, într-o cameră lipsită de mobilier. Clipul a fost creat pentru a spori gradul de conștientizare a populației în legătură cu ororile generate de traficul de persoane. Campania se intitulează „Don’t Sell Bodies”.