Soţia lui Claudiu Bleonţ a dezvăluit adevăratul motiv al divorţului

Soția lui Claudiu Bleonț a dezvăluit adevăratul motiv al divorțului

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andra Negulescu, fosta soție a lui Claudiu Bleonț, a dezvăluit motivul pentru care ea și actorul au ajuns să divorțeze, după 12 ani de căsnicie. Zilele acestea, Bleonț a recunoscut că și-a refăcut viața cu o altă femeie, care îi va dărui un copil.Andra Negulescu a explicat că a aflat de vestea că soțul ei va avea un copil printr-un mesaj. Fosta parteneră a actorului primise nenumărate invitații la televiziuni, însă aceasta nu înțelegea de ce.„Eu am aflat azi-noapte, la ora trei când m-am trezit. Am primit un mesaj că mă vor chema foarte multe televiziuni și nu am înțeles de ce. Am aflat că va deveni tătic și mă bucur pentru el. Am fost căsătoriți 12 ani, dar în ultimii ani am avut niște probleme în căsnicie. El și-a dorit foarte mult un copil, eu nu. El și-a dorit de la început și a crezut că mă convinge”, și-a început Andra povestea, într-o emisiune televizată, scrie Click.ro.„A fost un bărbat pe care l-am iubit foarte mult. Am fost un cuplu care a avut la bază o mare iubire și multă prietenie. Însă la un moment dat n-a mai mers.Noi am divorțat foarte frumos, elegant, de comun acord. Ne-am dus la notar, am divorțat, am băut o cafea împreună”, a mărturisit actrița.