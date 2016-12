Bruneta trupei Senzual, Sorina, adora sa se bronzeze pe plajele retrase si chiar a experimentat statul la soare pe o plaja de nudisti!

Sorina de la Senzual a facut plaja la nudisti! (Interviu)

Ştire online publicată Luni, 04 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sorina (Trupa Senzual): Ador sa ma bronzez pe plaje retrase, unde accesul se limitezeaza la mine, soare si plaja. Aici pot sa renunt in voie la sutien pentru ca soarele e satul de atatea perechi de sani, insa nu o fac intotdeauna pentru ca urmele bronzului de la costumul de baie mi se par foarte sexy, ca si cum as fi imbracata chiar si atunci cand sunt goala.Sorina (Trupa Senzual): In public renunt la sutien atata timp cat bluza de pe mine imi permite acest lucru pentru ca nu imi este rusine de felul in care arat. Exercitiile de fitness imi lucreaza fiecare parte a corpului inclusiv sanii. Insa dupa cum am spus la plaja prefer de obicei sa profit de ambele piese ale costumului de baie.