Sore, super sexy în videoclipul ultimei sale piese

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sore a filmat vinerea trecută un nou clip, pentru piesa „Bad Boy is Back”, interpretată împreună cu Dorian, un tânăr rapper talentat, care a lansat deja două piese de succes și pregătește alte proiecte muzicale inedite.Așa cum și-a obișnuit fanii, Sore a filmat un videoclip incendiar și nonconformist, în regia lui Iulian Moga.„«Bad Boy is Back» este deja al treilea clip la care colaborez cu Iulian, după «Different» și «Beautiful life», și ne înțelegem din ce în ce mai bine! Ca de fiecare dată, a venit cu cele mai potrivite idei pentru acest videoclip”, a spus Sore.„Bad boy is back” este primul clip de imagine al artistei, care arată maturizarea sa stilistică: Sore schimbă în clip cinci ținute create de Dana Budeanu, având totodată și cinci coafuri și stiluri de machiaj diferite.„Clipul mă va prezenta într-o lumină mai matură, însă cu aceeași energie și culoare cu care mi-am obișnuit fanii”, a explicat tânăra artistă.Piesa „Bad Boy is Back” vorbește despre o poveste de dragoste neterminată, iar muzica și textul sunt realizate de Sore și de echipa HaHaHa Production. „Sunt convinsă că multe fete se vor regăsi în această melodie, având în vedere că mereu există cineva special care ne-a rămas în minte. De asemenea, băieții vor zâmbi cu gândul la acea fată pe care o vânează cu colțul ochiului”, a mai spus Sore.