Sora lui Catrinel Menghia, la un pas de nenorocire în centrul New York-ului

Ştire online publicată Joi, 30 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Incidentul sângeros din fața clădirii Empire State Building din New York, de săptămâna trecută, a reușit să șocheze întrega lume. Din senin, un bărbat în vârstă de 53 de ani a scos o armă și a început să tragă în trecători.Doi oameni au murit, iar alți nouă au fost răniți în timpul sângerosului incident. Această zi îi va rămâne întipărită în minte și Lorenei, sora mai mică a celebrului manechin Catrinel Menghia.Stabilită de câteva luni în New York, după ce a aprofundat studiul managementului afacerilor în China, Lorena a trecut, vinerea trecută, prin fața Empire State Building cu numai câteva minute înainte ca atacatorul să scoată arma.„Eram în drum spre lucru la Nello’s de pe Madison. În fiecare zi merg pe jos câteva străzi până la muncă, nu vreau să ajung ca americanul tipic care e acomodat cu mașina personală sau alte mijloace de transport și, cam la o oră după ce ajunse-sem la restaurant, am auzit tragicele știri. Am rămas tablou pe bune pentru că mai devreme trecusem pe acolo! Nici nu știi când și unde se poate întâmpla o nenorocire ca asta. Mama m-a sunat imediat din România după ce văzuse incidentul la TV să mă întrebe dacă sunt în siguranță”, a declarat Lorena.Lorena Menghia a fost atletă în adolescență și a cucerit chiar titlul de campioană națională la săritura în înălțime, în 2005, dar din cauza unui accident la genunchi nu și-a putut îndeplini visul de a participa la Olimpiadă. Lolo, cum este cunoscută în cercul de prieteni mezina Menghia, a absolvit Facultatea de Afaceri Internaționale din cadrul Universității din Nebraska, Statele Unite, iar in primăvară a finalizat studiile aprofundate în Shanghai.