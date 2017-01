Sophia Loren, din decembrie pe ecrane

Ştire online publicată Luni, 09 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La 75 de ani, legendara actriță italiană vorbește, într-un interviu acordat presei britanice, despre cel mai nou film al său, un musical în care joacă alături de Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz, Nicole Kidman și Judi Dench, dar și despre „secretele” formei sale de invidiat. Musicalul „Nine”, care va fi lansat în decembrie, a făcut-o pe Loren să se simtă, la filmări, ca într-o familie. Asta și datorită faptului că rolul său a fost chiar cel al unei mame. „Am acceptat să joc în acest film pentru că îmi place să privesc înainte, și nu înapoi. A fost ca într-o familie, chiar dacă mai toți cei din afară anticipau că, unde se adună atât de multe actrițe la un loc, atmosfera se va aprinde. Nicole Kidman a avut copilul cu ea la filmări tot timpul, Judi Dench a fost amuzantă în stilul unic al unei englezoaice autentice... Am cântat cu toții, am dansat și am plâns când ne-am despărțit, ceea ce nu se întâmplă, în general, la sfârșitul filmărilor pentru o producție”, povestește Loren, în interviul acordat „DailyMail”. Realizat de americanul Rob Marshall, cunoscut în special pentru „Chicago” și „Memoirs of a Geisha”, musicalul „Nine” este, spun jurnaliștii britanici, unul dintre cele mai așteptate filme ale sfârșitului de an, iar asta, cu siguranță, și pentru a o vedea pe Sophia Loren într-o formă de zile mari, care nu-i trădează nici pe departe vârsta. „Mă trezesc zilnic devreme și fac o plimbare de o oră, pe jos. Forma mea fizică se datorează, însă, și spaghetelor. O farfurie pe zi, fără ca asta să facă parte din vreo dietă. În rest, nu mănânc multe grăsimi și dulciuri, chiar dacă acestea din urmă îmi plac foarte mult. Pe scurt, sunt atentă să nu câștig în greutate, însă nu fac din asta o obsesie”, își descrie actrița „secretele” tinereții fără bătrânețe. Fără a proba lipsă de modestie, Sophia Loren mai spune că i-a plăcut dintotdeauna să atragă atenția bărbaților. Iar cel mai direct compliment ce i-a fost făcut vreodată a venit de la mult mai tânărul său coleg de breaslă Tom Hanks: „Doamnă, sunteți cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată”. Irezistibilă, dar și extrem de talentată, o descriu jurnaliștii britanici pe Sophia Loren, pentru că actrița care trăiește, în prezent, la Geneva și-a câștigat celebritatea nu doar datorită frumuseții, ci și rolurilor memorabile. Din multe argumente, unul singur - acela că Sophia Loren a fost, în 1962, primul actor răsplătit cu premiul Oscar pentru un rol principal vorbit într-o altă limbă decât engleza, cel din „La ciociara”, capodopera regizorului Vittorio De Sica.