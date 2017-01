Sonisphere Festival adună celebrităţi în premieră în România

Sonisphere Festival adună celebrități în premieră în România

Ştire online publicată Miercuri, 02 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Trupele Metallica, Rammstein, Alice in Chains, Slayer și Manowar, aflate printre numele grele de la Sonisphere Festival, formația Aerosmith și artiști precum Eric Clapton și Steve Winwood, Bob Dylan și Elton John sunt așteptați în concerte, cele mai multe în premieră, în luna iunie în Capitală. Luna iunie va aduce la București mai mulți artiști pentru prima dată în fața publicului român - Bob Dylan (2 iunie, Zone Arena), Eric Clapton și Steve Winwood (11 iunie, Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf) și Elton John (12 iunie, Piața Constituției). Un memorabil concert-premieră se anunță și cel susținut de Aerosmith, al căror turneu „Cocked, Locked, Ready to Rock” a debutat în Venezuela pe 18 mai, cu o lună înainte ca trupa rock să urce pe scena de la Romexpo. Cele mai spectaculoase concerte, concentrate în numai trei zile, se anunță pentru sfârșitul lunii, când are loc prima ediție românească Sonisphere, un festival european de muzică, ce se desfășoară în 11 țări europene, în perioada 16 iunie - 8 august. Evenimentul le va aduce și amatorilor de muzică rock din țară cel mai așteptat line up al anului: Metallica, Rammstein, Manowar, Slayer, Megadeth, Alice in Chains, Anthrax, Volbeat, Stone Sour, pe 25, 26 și 27 iunie, la Romexpo. Pentru prima oară în istorie, Metallica, Slayer, Megadeth și Anthrax ajung în București în cadrul turneului exclusiv „The Big Four”, pe 26 iunie. Britanicii de la Massive Attack vor readuce la București ritmurile lor inconfundabile de trip-hop, pe 27 iunie. Trupa a mai susținut un concert în Capitală în vara anului 2008. 2 iunie Bob Dylan - Zone Arena Gothika & Inopia - Silver Church Club Russian Live Music - Déjà vu Jazz Night cu Luiza Zan și Sorin Romanescu - Palatul Ghika 3 iunie Jean Michel Jarre - Sala Polivalentă Vița de Vie - El Grande Comandante The Amsterdams - Underworld Cri-Gri Band - Big Mamou Marfar - Tribute Club Mircea Vintilă - Fire Club 5 iunie Scooter - Arenele Romane Timpuri Noi - Fire Club 10 iunie Rick Estrin & The Nightcats - Hard Rock Cafe 11 iunie Eric Clapton și Steve Winwood - Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf 12 iunie Elton John & Band - Piața Constituției 18 iunie Aerosmith - Romexpo 25 iunie Sonisphere Festival 2010 (Manowar and Special Guests) - Romexpo Gotan Project - Sala Palatului 26 iunie Sonisphere Festival 2010 (Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax) - Romexpo 27 iunie Sonisphere Festival 2010 (Rammstein, Alice in Chains, Stone Sour) - Romexpo Massive Attack - Zone Arena