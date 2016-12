Solistul trupei Kaiser Chiefs va juca în noul film din seria „Harry Potter“

Ştire online publicată Luni, 12 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Solistul trupei rock Kaiser Chiefs, Ricky Wilson, va juca în noul film din seria „Harry Potter”, urmând să apară într-o scenă alături de personajul principal, interpretat de Daniel Radcliffe, anunță presa britanică. Agentul cântărețului spune că acesta este un mare fan al peliculelor despre școala de vrăjitori creată de scriitoarea J. K. Rowling, potrivit The Sun. Reprezentanții companiei de producție Warner Bros nu au comentat informația privind distribuirea lui Wilson în film. Noua producție a seriei, intitulată „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I”, va fi lansată în SUA pe 19 noiembrie.