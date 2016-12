Snoop Dogg neagă că ar fi lovit un bărbat

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

El a depus mărturie, luni, în fața unui tribunal din California și a negat că a lovit un bărbat în 2005 în timpul unui concert la Washington, relatează site-ul Contact-music, consultat de Agerpres. Richard Monroe Jr. susține că starul hip-hop - pe numele său adevărat Calvin Broadus - l-a lovit cu un microfon după ce a sărit pe scenă și a pus mâna pe umărul lui Snoop în timpul unui concert în Seattle, Washington, înainte ca agenții de securitate să-l imobilizeze și să-i administreze o bătaie cruntă. „Am fost lovit cu pumnii, picioarele, apoi iar cu picioarele, iar cu pumnii. A fost brutal. Eram șocat, nu-mi venea să cred”, a afirmat el vineri în deschiderea procesului. Starul neagă însă acuzațiile, insistând că s-a dus în rulota sa imediat după ce Monroe a urcat pe scenă și a fost imobilizat. Broadus, care a depus mărturie aproape două ore luni, a trebuit să identifice artiști și membri ai echipei de securitate care apar într-o înregistrare a incidentului. El a susținut că unele dintre per-soanele implicate fac parte din anturajul rapperului The Game, care se afla în turneul „How the West Was Won” împreună cu el. „Cea mai bună metodă ca să nu se aleagă cu răni ar fi fost să stea în locul său și să se bucure de spectacol la fel ca toți ceilalți fani”, a declarat Snoop Dogg. Monroe cere despăgubiri în valoare de 22 de milioane de dolari de la Broadus. Procesul continuă.