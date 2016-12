Smiley şi Inna au plecat cu cele mai multe premii de la Romanian Music Awards 2011

Smiley și Inna au plecat cu cele mai multe premii de la Romanian Music Awards 2011

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Marii câștigători ai celei de-a noua ediții a Romanian Music Awards 2011, care a avut loc ieri seară în Piața Sfatului din Brașov, au fost Smiley și Inna care au plecat acasă cu patru și, respectiv, trei trofee.Startul show-ului a fost dat la la ora 19.00 cu defilarea artiștilor pe covorul roșu și s-a încheiat la ora 3.00 cu un spectacol oferit de Voltaj împreună cu Horia Brenciu, potrivit Agerpres.ro.Nominalizat la șapte categorii, Smiley a reușit performanța de a pleca acasă cu trofeele pentru Best Male, Best Pop, Cea mai difuzată piesă - "Love is for free" și Premiul Radio 21, pentru cel mai difuzat artist român în 2010.Pe scenă Smiley a oferit un frumos moment live cu o compilație din "Oficial îmi merge bine" și "Dream girl". El le-a mulțumit tuturor tuturor fanilor care i-au acordat voturile declarând că încă nu-i vine să creadă că piesele și stilul lui muzical sunt mai ascultate decât stilurile care sunt în vogă în prezent.Inna, care a pășit pe covorul roșu într-o frumoasă rochie neagră cu un decolteu care a atras imediat blițurile aparatelor de fotografiat, a plecat acasă cu premiul Best female, Best site - inna.ro și Premiul revistei OK.Vrând să demonstreze că se descurcă foarte bine și atunci când cântă live, Inna a prezentat o compilație din mai multe melodii dintre care nu au lipsit "Un momente", "Born this way", "Mamasita", "Americandrim", "Ya BB" și "Use somebody", demonstrație foarte gustată de publicul din Piața Sfatului din Brașov.Printre performerii seri s-au numărat și băieții de la Play & Win care au au primit premiile pentru Best Dance și Best Producer.Andreea Bănică a adus pe scena de la Brașov două piese dintre care nu lipsit noul single "Electrified" și a plecat de pe scena din Piața Sfatului cu două premii - Best Show și Best Video pentru piesa "Sexy".Alexandra Stan, deși nu a fost prezentă la Brașov, a adunat și ea două premii, Best Song pentru piesa "Mr Saxobeat" și premiul Border Breaker.Best DJ a fost declarat DJ Andi, în timp ce premiul pentru Best Hip-Hop i-a revenit lui Guess Who.Prezent pe scenă toată seara în calitate de prezentator alături de Cosmina Păsărin, Puya a fost nevoit să mai urce pe scenă și pentru alte două momente care l-au bucurat la fel de mult. Unul dintre ele a fost cel când a fost premiat pentru Best album - "Românisme II" și celălalt când împreună cu Sișu și-a încântat fanii cu piese precum "Tot în familie", "Tupeu de borfaș", "Mai vrei" sau "Pune-i la pământ".Câștigători la categoria Best New Act au fost declarații băieții de la ROA, în timp ce premiul pentru Best Rock i-a fost acordat trupei Vunk pentru piesa "Vreau o țară ca afară" iar premiul pentru Best group a fost câștigat de DJ Project & Giulia.Premiul pentru Best Performance a fost câștigat de Mandinga iar Corina a fost răsplătită cu premiul Fashion icon.O prezență apreciată de public a fost cea a Andreei Bălan care a venit la Romanian Music Awards însoțită de trupa ei de dansatoare și a lansat în premieră "The bunny show", un spectacol special pentru cluburi, după cum a declarat artista.Ea a primit din partea revistei FHM un premiu special pentru Cel mai sexi videoclip - "Like a bunny".Ultimul premiu al serii a aparținut trupei Voltaj care a fost premiată pentru Best live.Dacă spectacolul de ieri seară a fost deschis de trupa Gypsy Casual, care au prezentat pe scenă un concept balcanic nou, show-ul a fost închis, astăzi dimineață, după un maraton de opt ore, cu un spectacol oferit de trupa Voltaj și Horia Brenciu.