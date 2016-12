Smiley a renunţat la cinele romantice

Smiley a renunțat la cinele romantice

Ştire online publicată Marţi, 30 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cinele romantice sunt acompaniate de momente frumoase petrecute alături de persoana iubită. Din păcate, Smiley a renunțat la acest gest special și tandru. De vină este burlăcia.De când s-a despărțit de frumoasa Laura Cosoi, cinele romantice, în cazul artistului, s-au transformat în seri petrecute în studio cu mâncare comandată. „În perioada asta, serile mele romantice se desfășoară în studio, unde comandăm și mâncăm la grămadă!”Într-un interviu acordat site-ului emisiunii culinare Masterchef, cântărețul a mărturisit că nu este un maestru în bucătărie.„Cea mai bună mâncare este cea a mamei mele! Orice gătește ea e bun și gustos și, mai ales, e făcută de mama. Am mâncat o mulțime de mâncăruri nebune, dar nimic nu se compară cu ce prepară ea. Pentru început am fost ajutor de bucătar. Mai exact curățam oalele în care mama făcea cremă pentru prăjituri. Eram cel mai bun la asta! Prima specialitate pe care am pregătit-o au fost niște ouă ochiuri. De senzație! Ce să spun. Nu sunt un maestru în bucătărie, dar mă descurc, iar tot ce am învățat, am învățat de la mama”, a declarat Smiley, citat de libertatea.ro.