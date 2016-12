Simptomele dependenţei de sex

Simptomele dependenței de sex

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Acest articol te va ajuta sa iti dai seama daca ai cumva simptome ale dependentei de sex ori doar se intampla sa iti placa sexul la nebunie. Oricine crede ca dependenta de sex e unul din cele mai bune lucruri care se poate intampla unei fiinte umane, se inseala amarnic. Din cauza dependentei de sex iti poti pierde prietenii, familia, rudele, partenerii sau locul de munca, cum se intampla in cazul oricarui alt tip de dependenta. Un dependent de sex este interesat doar de sex si de orice are legatura cu sexul. Citeste articolul si recunoaste simptomele dependentei de sex inainte de a fi prea tarziu. Adevarul e ca un dependent de sex, in afara de faptul ca nu-si poate controla viata, nici nu admite ca e dependent. Duci o viata dubla Partenerul nu-ti este suficient. Constant il inseli si ai una sau mai multe amante pe care le ascuzi. Va intalniti doar pentru sex, fara de care nu poti supravietui. Multe persoane isi inseala partenerul, dar asta nu inseamna ca sunt dependenti de sex. Fii foarte atent, daca inseli doar pentru sex si daca ascunzi asta de restul oamenilor apropiati tie. Cauti mereu continut sexual Folosesti fiecare moment ca sa cauti asa ceva? Daca n-ai timp sa cauti ce ai nevoie, lipsesti de la munca sau renunti sa mai iesi cu prietenii? Preferi sa-ti petreci timpul cautand pornografie sau intalniri pe internet? Este un simptom clar al dependentei de sex. Nu esti o persoana careia doar ii place asta, ci o persoana care nu poate trai fara sex. Citeste mai departe...