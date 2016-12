Simona Traşcă se operează din nou: Din cauza mofturilor am acum probleme de sănătate

Simona Trașcă se operează din nou: Din cauza mofturilor am acum probleme de sănătate

Ştire online publicată Vineri, 14 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Trașcă a decis să își facă noi ajustări în privința aspectului fizic, însă de această dată din motive de sănătate. După patru operații la sâni și două la nas, făcute până acum și care i-au provocat suferințe fizice, Simona a hotărât să schimbe medicul estetician.Ea se va lăsa pe mâna doctorului Kasem Abu Bakr, care îi va face o rinoplastie și îi va schimba implanturile mamare cu unele personalizate și garantate pe viață. Ambele intervenții, practic a cincea la sâni și atreia la nas, vor fi computerizate și vor fi realizate cu laser."Nu mai e vorba de un moft la mine, e vorba de sănătate. Din cauza mofturilor am acum probleme de sănătate, am dureri, nu pot respira cum trebuie... Credeam că voi sta liniștită câțiva ani după ce mi-am făcut ultimele operații, dar nu a fost așa și sunt foarte dezamăgită. Voi merge la doctorul Kasem, el fiind singurul în care mai am încredere. Și asta pentru că mai multe colege de-ale mele și-au rezolvat la el problemele cu sânii și cu nasul și se simt excelent. Abia aștept să mi le rezolv și eu în sfârșit", a declarat Simona, care speră să scape cât mai repede de coșmarul pe care l-a trăit până acum, scrie libertatea.ro.