Simona Traşcă s-a despărţit definitiv: "M-a înşelat cât eram eu în doliu"

Simona Trașcă s-a despărțit definitiv: "M-a înșelat cât eram eu în doliu"

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Trașcă s-a despărțit definitiv de iubitul ei. Blonda și-a visat fratele mort care îi spunea să pună capăt relației pentru că îi face foarte mult rău.Simona Trașcă a renunțat la relația ei de iubire în urma unui vis. După aceea, blonda a aflat adevăruri greu de suportat despre iubitul ei. "Sunt bine și m-a luminat Dumnezeu în sfârșit. Am încercat 10 luni și nu a mers. M-am despărțit definitiv de iubitul meu. Ne-am certat de foarte multe ori și eu i-am dat prea multe șanse. Eu l-am visat pe fratele meu care îmi cerea să mă despart pentru că îmi face mult rău. L-am sunat pe iubitul meu când m-am trezit și i-am spus că e mai bine să ne despărțim. După am aflat foarte multe despre el. Cât eram eu în doliu el mergea cu alte fete. Mă mințea foarte mult pentru că mergea la țară. Am rămas cu gust amar după această relație", a declarat Simona Trașcă, astăzi, la "Un show păcătos", citează spynews.ro.