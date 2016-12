Simona Traşcă: „M-am iubit doar cu duşul timp de trei luni“

Simona Trașcă: „M-am iubit doar cu dușul timp de trei luni“

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Trașcă, alias Pamela de România, a mărturisit că, în ultimele trei luni, nu a mai făcut sex cu nimeni, ci s-a iubit doar cu dușul.Fostul iubit al Simonei Trașcă, italianul Miguel Alarcon, a acuzat-o pe aceasta că este o femeie ușoară și că se culcă cu bărbați pentru bani, motiv pentru care blonda și-a ieșit din fire și l-a pălmuit în direct în platoul emisiunii „Acces Direct”.Acum, Pamela de România mărturisește că, după despărțirea de regizorul George Ciubotaru, cel care i-a sărit în apărare când s-a iscat scandalul, nu a mai făcut sex cu nimeni, ci dușul a fost singurul care a ajutat-o să se satisfacă.„După despărțirea de regizorul George Ciubotaru, care m-a înșelat, deși nu meritam, am fost dezgustată de toți bărbații. Am intrat în depresie și trei luni nu am mai făcut sex cu nimeni. Nici măcar nu am acceptat invitațiile la o cafea, care au curs în toată această perioadă. M-am iubit doar cu dușul”, a declarat blonda.