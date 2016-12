Simona Traşcă intră în „reparaţii”! Va însuma 10 operaţii estetice

Simona Trașcă intră în „reparații”! Va însuma 10 operații estetice

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La 33 de ani, Simona Trașcă își reînnoiește silicoanele, și-a făcut injecții pentru a scăpa de riduri și este hotărâtă să își mai lucreze buzele. Va avea 10 operații la activ.Operată de trei ori la sâni și de două ori la nas, celebra blondă a devenit astfel una dintre cele mai dorite femei din România. Doar că ea nu este total mulțumită de aspectul său fizic, astfel că se pregătește de noi intervenții chirurgicale.„Am dureri la sânul stâng și nu îmi dau seama de ce. Probabil implantul nu este poziționat cum trebuie și mă jenează. Așa că mă voi opera din nou, am ales deja medicul. Nu pot să zic nici că sunt mulțumită de felul în care arată bustul acum. Am implanturi anatomice și îmi doresc rotunde și mai mari. Cred că voi opta pentru 400 de mililitri, eu am acum 300”, a spus Simona.Recent, Pamela de România și-a făcut câteva injecții necesare pentru înlăturarea ridurilor apărute de ceva timp.„Am 33 de ani și am zis că e cazul să-mi rezolv și ridurile. Chiar dacă lumea mi-a zis că nu am nevoie, mi-am făcut, recent, injecții la ochi și la frunte și sunt foarte mulțumită de rezultat”.Însă marea obsesie a blondei o reprezintă buzele:„Abia aștept să mă duc să-mi fac și buzele, că mi se pare că nu mai am deloc”, scrie showbiz.ro.