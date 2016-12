Simona Traşcă, a patra operaţie pentru mărirea sânilor

Simona Trașcă, a patra operație pentru mărirea sânilor

Ştire online publicată Vineri, 06 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

S-a supus de bună voie la a patra operație la sâni, pentru a-și corecta forma bustului.Simona Trașcă avea niște probleme mai vechi din cauza silicoanelor, iar cu această ocazie și-a făcut și o nouă mărire.Blonda a intrat cu inima în dinți în sala de operație, însă intervenția a decurs fără probleme.Dacă tot se afla pe mâinile unui chirurg estetician, Simona Trașcă și-a făcut și o mărire de buze. Imediat după ce a ieșit din operație, blonda a povestit, sub efectul anesteziei, că după ce a făcut o schimbare în viața ei își dorește să-și găsească și jumătatea.„Am observat că eu sunt foarte fericită, doar atunci când sunt îndrăgostită. Îmi doresc să-mi găsesc sufletul pereche. Cei sub 30 de ani să nu mă caute, pentru că nu vreau să am de-a face cu ei”, a spus Simona Trașcă, citată de click.ro.