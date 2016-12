Judecătorii au dat verdictul:

Simona Sensual condamnată la trei luni de închisoare

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Sensual a fost condamnată astăzi la 3 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a condus în timp ce avea permisul reținut.Simona Sensual s-a prezentat în această dimineață la Tribunalul Sectorului 5 unde s-a judecat ultimul termen în procesul în care este acuzată că a condus un autoturism pe drumurile publice fără a avea permis. După câteva ore în care a așteptat cu sufletul la gură decizia judecătorului, blonda și-a primit pedeapsa: 3 luni de închisoare cu suspendare."În zece ani de când am permisul am condus și sute de kilometri zilnic. Nu am fost niciodată în stare de ebrietate la volan, nu am fost implicate decât în accidente ușoare, așa cum i se întâmplă oricui. Este drept că am luat amenzi, dar de multe ori nevinovată. Nu o dată s-a întâmplat ca polițiștii să mă oprească doar pentru că sunt o femeie celebră", a declarat Simona Sensual, înainte ca judecătorul să se pronunțe în acest caz, potrivit ziarului Libertatea.