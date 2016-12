Simona Sensual a învăţat să facă bani pentru vacanţă

Simona Sensual a învățat să facă bani pentru vacanță

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Sensual are fler sportiv. Dovadă sunt banii, nu puțini, câștigați de aceasta la pariurile sportive. Pentru că a mers pe intuiție, Simona Sensual a avut de câștigat, iar din mica avere pe care a făcut-o spune că își permite să plătească pentru o vacanță pe Coasta de Azur.„Ultima dată am câștigat o mie de euro la pariuri sportive. Am pariat pe Steaua și am câștigat. Nu sunt microbistă înfocată, dar îmi place Steaua și țin cu echipa asta. O să plec în vacanță pe Coasta de Azur”, a spus Simona citată de showbiz.ro.