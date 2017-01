Simona Pătruleasa, un exemplu de ambiţie: "Am făcut multe injecţii. Chiar şi în maşină pe drum"

Simona Pătruleasa, un exemplu de ambiție: "Am făcut multe injecții. Chiar și în mașină pe drum"

Ştire online publicată Miercuri, 30 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Pătruleasa s-a chinuit mult pentru a deveni mamă. După ce un medic i-a spus că nu are nicio șansă, prezentatoarea Kanal D a făcut tot felul de tratamente până când norocul i-a surâs și a rămas gravidă cu micuța Ingrid. Simona și soțul ei, omul de afaceri Sabin Ivanof, vor deveni din nou părinți anul viitor, deși au crezut că nu vor avea niciodată copii.Am făcut câteva tratamente prin care se stimulează organismul. Mi-am făcut singură injecțiile. Nu a existat zi sau noapte să nu mă rog. Când vedeam femei cu copii era o bucurie pentru mine. Mă gândeam: «Doamne, ajută-mă să reușesc și eu». Am făcut multe injecții. Chiar și în mașină pe drum. Au fost momente... Acum când îmi amintesc mă bucur că am reușit să trec peste toate, fără să intru în depresie. Când mă uit la fetița mea, Ingrid, uit de toate. Are doi ani și două luni. Este minunată, sunte, îndrăgostiți de ea. E haioasă, năzdrăvană, vorbăreață", a mărturisit Simona, scrie click.ro.