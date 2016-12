Simona Pătruleasa, prima vacanţă la mare cu bebe

Simona Pătruleasa, prima vacanță la mare cu bebe

Luni, 02 Iulie 2012

Simona Pătruleasa s-a întors din una dintre cele mai frumoase vacanțe petrecute vreodată. Iar asta se datorează nu doar peisajelor de vis, ci și faptului că acum a fost în formulă de trei: cu soțul, Sabin Ivanof, și cu fetița lor de 9 luni, Ingrid Maria Lucia.Cele 7 zile petrecute în Creta au fost cu adevărat magice pentru prezentatoa-rea de știri de la Kanal D.S-au cazat la hotelul Ikaros Beach Luxury Resort & Spa, pentru care au plătit peste 3.000 de euro.Simona și Sabin au fost în prima vacanță alături de fiica lor. Au avut cameră cu vedere la mare, grădină și piscină proprie.„Am fost impresionată cât de primitori și ospitalieri sunt cretanii, dar și mâncarea a fost o surpriză plăcută. Am fost în multe locuri, dar nicăieri nu am găsit atâta diversitate ca aici. În fiecare seară gustam din preparate ale bucătăriei grecești, asiatice, italiene etc. În hotel exista și un loc special cu mâncare pentru copii”, a povestit Pătruleasa.