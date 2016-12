Simona Halep a vorbit despre planurile de nuntă

După ce, în ultimele luni, despre cea mai bună tenismenă din România s-a spus că ar avea o relație cu Costa Sponte, fiul lui Teia Sponte, constănțeanca a ținut să lămurească și această problemă. Simona Halep a spus că nu are de gând să se mărite în viitorul apropiat pentru că se concentrează pe cariera sportivă:„Nu știu cine a scos această chestie cu nunta. Este o mare tâmpenie, îmi permit să spun acest lucru. Nu este nimic adevărat și nici nu am avut o relație cu băiatul cu care s-a spus că mă mărit. Nu este adevărat. Nu am avut relație. Nu am relație acum cu băiatul respectiv, nu știu cine a scos această treaba, dar nu mă mărit și nu este momentul să mă mărit acum", a spus Halep la Dolce Sport.