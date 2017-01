Simona Gherghe: Sunt mai degrabă genul casnic

Ştire online publicată Miercuri, 17 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV plănuiește să petreacă sărbătorile alături de familie, dar și de persoanele dragi și apropiate din viața ei. Una din ele este chiar iubitul vedetei, Răzvan Săndulescu, cu care are o relație oficială de aproximativ doi ani.Simona Gherghe este o persoană dedicată muncii și implicată în proiectele profesionale și preferă să fie discretă în privința celor personale. Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" se bucură de relația pe care o are cu Răzvan Săndulescu, iar până acum, nu se anunță niciun semn de oficializare și în acte a relației celor doi."Nu prea îmi place să vorbesc despre mine. Sunt mai degrabă genul casnic. Adică, atunci când am ceva timp liber, îmi place să-l petrec acasă, alături de cei dragi.Împărțim (n.r. ea și Răzvan), în primul rând, un program foarte încărcat. În rest, e o rețetă clasică: el se ocupă de cumpărăturile mai dificile pentru casă, iar eu, cu gătitul. Cât despre căsătorie, toate la timpul lor (râde)", a declarat Simona Gherghe, pentru ziarulring.ro.