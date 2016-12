Simona Gherghe a prins buchetul Gabrielei Firea!

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Domnisoara de onoare a Gabrielei Vranceanu Firea, Simona Gherghe, a plecat mai "bogata" de la nunta acesteia: a prins buchetul de mireasa, ceea ce inseamna, potrivit traditiei, ca urmeaza sa se marite! Ramane de vazut cu cine.Apropierea dintre cele doua "anteniste" nu este ceva nou, ele avand o relatie de prietenie care dureaza de ani buni. In timpul ceremoniei, Simona Gherghe nu a scapat-o din ochi pe mireasa si i-a facut tot timpul semne subtile de incurajare. Alaturi de miri - Gabriela Vranceanu Firea si primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele - au tinut sa fie la Stirbey o sumedenie de VIP-uri. Mare parte dintre invitati au renuntat chiar la Gala Bute pentru a fi prezenti la nunta. Ca sa fie in ton cu meciul de la Romexpo, maestrul de ceremonii Adrian Enache a imitat stilul lui Michael Buffer (consacratul prezentator de gale de box) si a anuntat fiecare dintre cei 16 artisti invitati sa cante ca pe un boxer!Pe langa colegii miresei de la Antena 1, au venit la petrecere numerosi politicieni, prieteni cu mirele - Adrian Nastase, Corneliu Vadim Tudor sau Mircea Geoana -, dar si oameni din fotbal, prieteni de-ai nasului ? Cristi Borcea, Anghel Iordanescu, Meme Stoica si Mitica Dragomir. Fiecare invitat s-a distrat cum a stiut mai bine: nasul Gigi Becali a dansat un rock, pe muzica Monicai Anghel, Andrei Zaharescu parca era turist japonez si nu s-a oprit din pozat pana dimineata, iar Adelina Chivu, venita singura, s-a simtit excelent. Invitatii cuplului Firea-Pandele au avut parte si de o surpriza: un spectacol senzational de artificii care i-a costat, se pare, pe miri nu mai putin de 20.000 de euro. Pe iarba ardeau lumanari asezate in asa fel incat sa formeze numele mirilor. Citeste mai departe