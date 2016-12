Silviu Prigoană s-a despărţit de recenta iubită. O vrea înapoi pe Bahmu!

Silviu Prigoană s-a despărțit de recenta iubită. O vrea înapoi pe Bahmu!

Miercuri, 03 Aprilie 2013.

Divorțul dintre Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu a fost unul plin de acuzații și jigniri de tot felul, dar se pare că cei doi încearcă să îngroape securea războiului și să uite trecutul.După despărțirea dintre Silviu Prigoană și doctorița roșcată Ramona Doroteea Cadar, omul de afaceri și prezentatoarea tv par că se gândesc la o reapropiere. După doar două săptămâni de tandrețuri cu roșcata Ramona, în care își planificaseră să aibă o fetiță, afaceristul e din nou singur, iar Adriana Bahmuțeanu a profitat de ocazie pentru a îi face o vizită fostului soț la vila acestuia din zona Traian. Se pare că timp de două ore foștii soți au discutat de împăcare, potrivit declarațiilor pe care le-au acordat ziarului Ring."S-a discutat despre împăcare în interesul unificării familiei și al copiilor noștri, am evidențiat faptul și am făcut promisiunea că voi fi bărbatul pe care și l-a dorit toată viața și mă voi comporta ca atare, dacă ne vom împăca!", a declarat Silviu Prigoană."Am avut o discuție de familie, nu vă pot da amănunte. Am avut o discuție vizavi de copii, atâta tot. Nu știu ce să vă spun despre împă-care... În momentul ăsta, nu, dar am discutat despre grădinița lui Eduard, multe lucruri... Consider că așa e normal, să avem o relație civi-lizată, nu?", spune Adriana Bahmu-țeanu, citată de libertatea.ro.