Silvia De la Vegas, aventură călare, în Delta Dunării

Ştire online publicată Marţi, 13 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa bruneta a petrecut patru zile de vis in Delta. "Iubitul meu a avut o serie de filmari in Delta, el fiind producator general la un post tv, iar eu am profitat de ocazie si mi-am oferit cateva zile de vacanta. Imi doream foarte mult sa ajung acolo, mai ales ca este locul in care a copilarit tatal meu", a marturisit Silvia pentru Showbiz.ro.Artista s-a indragosit de Delta. Am "bantuit" cu salupa pe canale incercand sa prindem rasaritul in mijlocul Dunarii, ne-am facut cumparaturile din Sulina, am galopat prin padurea Letea si am vizitat satucul Mila 23. Am stat la cort, am gatit la ceaun, am prajit peste pescuit de noi, asa ca bugetul nu a fost unul ridicat, ne-a costat ceva benzina pentru salupe".Peripetiile vedetei nu s-au oprit aici. "M-am simtit ca intr-un western. Am trait o senzatie minunata calarind prin padure". Silvia este pasionata de echitatie inca din copilarie. "Aveam 12 ani cand am urcat prima data in sa. Imi placea sa merg impreuna cu prietena mea de suflet, Cristina, la Izvin (langa Timisoara) unde am invatat sa calaresc. Bineinteles ca mama nu a stiut de aceste mici escapade pentru ca s-ar fi ingrijorat foarte tare si mai mult ca sigur ca mi-ar fi interzis sa ma mai apropii vreodata de hipodrom, avand in vedere ca, in cariera mea de violonist, functionalitatea perfecta a mainilor este esentiala. Pe langa actele de vitejie de la hipodrom au mai fost si altele, pe care mama abia acum le afla si se distreaza copios cand i le marturisesc".Aventurile au continuat si pe traseu. "Am ramas de doua ori fara motorina in mijlocul Dunarii. Daca prima data am avut norocul sa fim tractati de Politia Animalelor, a doua oara am cumparat de la un localnic 10l de motorina cu care am reusit sa ajungem la Tulcea. In drumul nostru spre Bucuresti am avut parte si de doua pene de cauciuc".