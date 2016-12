Silicoanele au băgat-o în spital

Ştire online publicată Marţi, 13 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Amy Winehouse ar putea fi nevoită să renunțe la implanturile cu silicon cu care și-a mărit sânii anul trecut. Cântăreața de 26 de ani a fost transportată de urgență la spital din cauza unor dureri groaznice la nivelul sânilor. Medicii au testat-o imediat pe Amy și au ținut-o sub observație pe parcursul unei nopți și urmează să decidă dacă artista are nevoie de operații reparatorii sau dacă îi vor extrage implanturile care măsoară 32 D. Ea a fost internată joi într-o clinică și a dorit ca pentru moment să păstreze implanturile pentru care anul trecut, în octombrie, a plătit 35.000 de lire sterline. Amy Winehouse a apelat la chirurgia estetică pentru a reveni la formele voluptoase cu care se mândrea înainte de a deveni dependentă de droguri. Tatăl cântăreței a fost alături de ea la spital, ceea ce nu se poate spune despre iubitul ei Blake Fielder, care încă are probleme cu legea. În ultimele luni, artista a încercat să își relanseze cariera distrusă la scurt timp după ce albumul ei „Back To Black” a devenit hit mondial și trebuie să recunoaștem că arăta din ce în ce mai bine.