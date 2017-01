Sienna Miller, la al treilea bărbat în doar o săptămână

Ştire online publicată Miercuri, 22 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un lucru este cert: Sienna Miller se descurcă de minune la capitolul bărbați. După ce în urmă cu doar câteva zile s-a spus despre ea că este cuplată cu doi actori diferiți, vedeta din „Factory Girl” a fost surprinsă bucurându-se de prezența altui bărbat: starul din „Nothing Hill”, Rhys Ifans. Într-o pereche de bikini și cu eșarfă legată în jurul sânilor, actrița, cunoscută mai mult datorită relațiilor sale amoroase decât datorită talentului actoricesc, s-a îndreptat spre plajă la brațul colegului de breaslă de origine galeză. Și pentru ca diferența dintre ținuta ei și pantalonii lungi și tricoul partenerului să fie și mai mare, Sienna a renunțat repede la eșarfa care îi acoperea nurii, informează Daily Mail. Rhys Ifans este ultimul actor de pe lista bogată a lui Miller. În urmă cu o săptămână, surse sigure au cuplat-o pe vedetă cu Sean Bean și mai apoi cu Matthew Rhys. S-a zvonit că Sienna l-a tratat cu o cină romantică pe Sean, viitorul coleg din filmul „Woman Of No Importance”. Cât despre relația cu Matthew, aceasta a fost prezentată de amicii actriței ca fiind una de lungă durată, și chiar s-a spus că Sienna s-a folosit de flirtul cu P Diddy pentru a-și masca adevărata idilă.Un lucru este cert: Sienna Miller se descurcă de minune la capitolul bărbați. După ce în urmă cu doar câteva zile s-a spus despre ea că este cuplată cu doi actori diferiți, vedeta din „Factory Girl” a fost surprinsă bucurându-se de prezența altui bărbat: starul din „Nothing Hill”, Rhys Ifans. Într-o pereche de bikini și cu eșarfă legată în jurul sânilor, actrița, cunoscută mai mult datorită relațiilor sale amoroase decât datorită talentului actoricesc, s-a îndreptat spre plajă la brațul colegului de breaslă de origine galeză. Și pentru ca diferența dintre ținuta ei și pantalonii lungi și tricoul partenerului să fie și mai mare, Sienna a renunțat repede la eșarfa care îi acoperea nurii, informează Daily Mail. Rhys Ifans este ultimul actor de pe lista bogată a lui Miller. În urmă cu o săptămână, surse sigure au cuplat-o pe vedetă cu Sean Bean și mai apoi cu Matthew Rhys. S-a zvonit că Sienna l-a tratat cu o cină romantică pe Sean, viitorul coleg din filmul „Woman Of No Importance”. Cât despre relația cu Matthew, aceasta a fost prezentată de amicii actriței ca fiind una de lungă durată, și chiar s-a spus că Sienna s-a folosit de flirtul cu P Diddy pentru a-și masca adevărata idilă.