…Şi samariteanul Johnny Depp

…Și samariteanul Johnny Depp

Ştire online publicată Marţi, 19 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul a cumpărat haine de iarnă, în valoare de 60.000 de dolari, pentru 500 de persoane înfrigurate din echipa care lucrează pe platourile unde se filmează lungmetrajul „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, potrivit contactmusic.com. Actorul și-a reluat rolul căpitanului Jack Sparrow în cel de-al patrulea film din seria „Pirații din Caraibe”. Locul unde au loc filmările, la studiourile Pinewood din Buckinghamshire (Marea Britanie), s-a dovedit a fi extrem de friguros. Și ca să îi oprească din tremurat pe membrii echipei, Depp le-a comandat haine de iarnă, pentru a le face munca mai ușoară. Studiourile Disney intenționează să lanseze cel de-al patrulea film din franciza „Pirații din Caraibe”, intitulat „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, pe 20 mai 2011. În filmul regizat de Rob Marshall joacă și Penelope Cruz, având la bază un scenariu scris de Terry Rossio și Ted Elliot și fiind produs de Jerry Bruckheimer.