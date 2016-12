”Da, am pierdut copilul! Este un lucru care mă doare foarte tare"

Ştire online publicată Luni, 10 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dj Harra trece prin momente dificile! Chiar dacă s-a izolat undeva la țară ca să își poată duce sarcina liniștită, vedeta a pierdut copilul pe care îl aștepta în pântece, după doar șase săptămâni de zile.”Da, am pierdut copilul! Este un lucru care mă doare foarte tare. Am fugit din București pentru sarcină, dar corpul nu a reacțional cum a trebuit și s-a oprit din evoluție la 6 săptămâni și 3 zile. A fost un material genetic necorespunzător, am mai fost însărcinată o dată și la fel s-a întâmplat. In ultimele trei săptămâni mi-a fost extrem de rău, până și apa mirosea urât. Când văd pe stradă copii, mă bufnește plânsul, dar trebuie să-mi revin”, a declarat Dj Harra, în emisiunea ”Răi da' buni” de la Antena Stars.