«Vrăjitoarele îi toacă banii Oanei»

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Marioara Zăvoranu e supărată că fata ei caută să-și rezolve problemele prin magie.Oana nu mai are răbdare să afle ce îi rezervă viitorul, așa că bate destul de des la ușa vrăjitoarelor. Miercuri, ea i-a făcut o vizită vestitei Vanessa, iar gestul ei nu a rămas netaxat de Pepe, bărbatul care a idolatrizat-o vreme de șapte ani, dar nici de mama sa. Dacă el a acuzat-o pe Oana că are timp de pierdut, Marioara crede că Zăvo a luat-o razna.„Oana e nebună, îi toacă banii vrăjitoarele. Fac ceva pe vrăjile lor, nu îmi este frică. Ea nu vede că de când merge la vrăjitoare o duce rău? I-au împuiat capul să vândă casele ca să-i toace banii, o păcălesc că îi va merge bine. Păcat de ea căci nu merită soarta asta”, s-a isterizat Marioara Zăvoranu, după ce a aflat de isprava rebelei sale fiice, surprinsă de fotoreporterii Click! la ușa vrăjitoarei Vanessa, din Chitila.Culmea, nu departe de acest episod, Marioara fusese cea care apelase la vrăjitoarea Melissa, expertă în magie neagră, rugând-o să o despartă pe fiica ei de Pepe, să nu câștige nici un proces pentru averea de 60 de milioane de euro și să îi ia Oanei mințile, ca să ajungă la Spitalul de nebuni.Pepe nu s-a speriat câtuși de puțin de gestul pe care Oana l-a făcut miercuri, chiar de ziua lui de naștere, amuzându-se teribil: „I-a luat Dumnezeu mințile! Are prea mult timp liber, se plictisește acasă și de aceea merge la vrăjitoare. Cred că vrea să-i dea și ei cineva dreptate. Știu că obișnuia să-și dea în cărți, nu făcea vrăji. E posibil să încerce să desfacă farmecele pe care spune că i le-a făcut mama ei ca să o despartă de mine”.Artistul nu se teme câtuși de puțin că Zăvo i-ar fi făcut farmece, chiar dacă în noaptea cu pricina ea a trecut prin preajma casei sale și a aruncat ceva dubios în Dâmbovița. Citește mai departe